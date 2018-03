Aktiecafé med Eskilstuna ölkultur

Eskilstuna Ölkultur är ett lokalt bryggeri sedan 2006 och en förening som under 2008 startade Sveriges första bryggeripub i en gammal kulturbyggnad i centrala Eskilstuna.

Eskilstuna ölkultur är unikt för just Eskilstuna och därför är det med glädje som vi presenterar gästen för vårens första akteicafé. Man kan säga att Eskilstuna ölkultur uppfann crowdfunding innan begrepp blev känt, idag är det två familjer äger majoriteten i bolaget och många småägare. Efter föredragningen så är det fritt att lära känna andra medlemmar och diskutera börsen/sprarande under lättsamma former.

Program:

17.00 Mat och dryckesbeställning

17.15 Föredragning

17.45 Diskussioner

Medlemmarna står kostnaden för mat och dryck.

Maten ska förbeställas så kolla in menyn och uppge i anmälan vad ni vill äta, http://www.eskilstunaolkultur.se/bryggeripub/restaurang-olkultur/

Åldergräns råder enligt deras bestämmelser, se hemsida http://www.eskilstunaolkultur.se/