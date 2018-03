AKTIEKVÄLL MED ROYAL DESIGN PRELIMINÄRT DATUM PLANERAS Q3 2018

Royal Design Group är Nordens ledande e-handelsaktör inom design, möbler och heminredning – med ambitionen att erbjuda världens bästa varumärken för hela hemmet till rätt pris och vara det självklara valet för konsumenten.

Historik

Royal Design grundades år 1999 av Andreas Ekberg och Hans Bengtsson som såg stor potential i den globala e-handeln. Bolaget startade tidigt e-handel av design- och heminredningsprodukter med fokus på den amerikanska marknaden.

Under åren 2000–2008 expanderade bolaget genom att bredda produktutbudet och addera nya marknader. 2008 bytte bolaget namn och samlade hela sitt erbjudande under ett och samma varumärke, Royal Design. Under denna period lanserade bolaget också sin svenska webbsida samt etablerade huvudkontor i egenägda lokaler i Kalmar 2008.

Affärsidé

Royal Design strävar efter att vara det självklara valet för köpare av högkvalitativa heminredningsprodukter i Norden och på sikt även i Europa samt att vara en stark onlinebaserad återförsäljare i utvalda marknader också utanför Europa. Varumärket ska stå för trend, kvalitet, stil och design av högsta klass samtidigt som bolaget ska rikta sig mot den breda massan och vara en ”folkhemsprodukt”.