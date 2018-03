Aktiesparkväll med Vitec Software Group och Fortnox

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden, och utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskaper om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och omsatte år 2016 675 Mkr och har 600 medarbetare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec presenteras av VPO & Investor Relations Patrik Fransson.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidsredovisning och löneadministration. Fortnox presenteras av Head of Business Control Karin Korpe.

För er som vill delta i vårt lokala börs-SM så lämnar ni in er aktieportfölj med bolag från Large, Mid eller Small Cap under kvällen. Ni investerar totalt 10 000 SEK i tre bolag, fördelat på högst 9 000 SEK och minst 500 SEK per bolag. Medtag 50 SEK i deltagaravgift. Lycka till!