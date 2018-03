Aktietävling arrangeras av Bodens lokalavdelning våren 2018!

Ni som inte hann anmäla er till Aktietävlingen under Kvinnodagen får nu ytterligare en möjlighet att tävla.

Anmälan kan ske endast via mail till kagkonsult@telia.com. Ange uppgifter om aktieval och kontaktuppgifter namn, mailadress och även postadress.

Aktietävlingen pågår under tiden180316-181228. Anmälan senast fredagen den 16 mars 2018 klockan 19.00 till mailadress ovan. Tävlingen är öppen för alla intresserade. Tävlingsstart 180316 klockan 19.00. Tävlingen avslutas 181228 klockan 19.00.

Tävlingsregler:

Välj en aktie från Large Cap listan som du tror kommer att ha bäst kursutveckling procentuellt sett fram till slutdatum 28 december 2018.

Välj också en "reservaktie" från Large Cap listan som endast deltar i tävlingen om den valda "huvudaktien" av något skäl inte längre finns noterad på Stockholmsbörsen under tiden tävlingen pågår. Notera vilken "huvudaktie" och "reservaktie" du valt på din anmälan.

Tävlingen kommer att ha en "startkurs" för aktuell aktie som "slutkurs köp" publicerad i Dagens industri avseende datum180316 vid börsens stängning och "slutkurs" för aktuell aktie kommer att vara "slutkurs sälj" publicerad i Dagens industri avseende datum 181228 vid börsens stängning. Inga byten av aktier är tillåtna under tävlingen förutom att "reservaktien" ersätter "huvudaktien" om den senare inte längre är noterad på Stockholmsbörsen.

Vinnare meddelas via mail av lokalavdelningen. Tre pristagare kommer att utses, vinnare, andra- och tredjeplats, dessutom kommer bokpriser att lottas ut bland alla deltagare i tävlingen.

Fina bokpriser och filmpriser, samt presentkort ges till vinnaren och andra- och tredjepristagaren! Lokalavdelningen kommer att ombesörja att vinnarna får sina priser i januari 2019.

Varför inte öppna ett ISK konto hos nätmäklare Aktieinvest med de aktier du valt i tävlingen? Just nu får alla nya kunder som startar ett automatiskt månadssparande hos Akteinvest 200 kronor att spara för. Kontakta kundtjänst hos Aktieinvest för mer information.

Tänk också på att även yngre familjemedlammar kan delta i tävlingen, fler vinstchanser inom familjen .............................

Ta också vara på tillfället att ordna ett familjemedlemskap eller ett medlemskap i Unga Aktiesparare för alla i familjen och utnyttja de många fördelar man har som medlem.

Familjemedlemskap under 1 år kostar endast 95 kronor. I unga Aktiesparare kan man mellan 0-14 år teckna ett medlemskap för endast 49 kronor per år och 15-28- åringar betalar 275 kronor ( inklusive tidning) för att bli medlem under ett år. Massor med trevliga aktiviteter och utbildningar ingår i medlemskapet under hela året!

Boden avdelningen.