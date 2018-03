Aktieteträff Qiiwi och Smoltek

Om Qiiwi Interactive AB:

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android, men även via Facebook. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel, dvs. spelens spelidé bygger på någon form av problemlösning. Qiiwis tag-line är ”Saving the world from stupidity”. Qiiwi har släppt flera olika speltitlar internationellt inom genren Frågesport och Ordpussel. Qiiwi är noterade på AktieTorget sedan oktober 2017.