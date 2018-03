Aktieträff: Cimco Marine samt Anders Haskel

Cimco Marine

Cimco har under flera år utvecklat OXE Diesel, dieseldrivna utombordsmotorer med hög effekt för tuffa förhållanden. Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Bolaget introducerades på First North listan under 2017.

Anders Haskel, känd börsexpert och författare, bla med boken ”Bli grymt rik på aktier!”. Anders kommer till oss och håller föredrag på temat: "Stark start på 2018 men vad händer framöver – strategier för långsiktig framgång på börsen"