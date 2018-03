Aktieträff, inledning till kulturell helg i Haparanda och Torneå. Webbutbildning i teknisk analys den 14 september 2017.

Denna kväll träffas vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Haparanda för en webbutbildning och introduktion till teknisk analys. Kursgivare är Ingemar Carlsson Tendens i Sverige AB. Kursledaren är välkänd skribent i Privata affärer och Dagens industri. Ingemar Carlsson har mycket lång erfarenhet av teknisk analys och är välkänd som en auktoritet inom detta område nationellt.

Under kvällens aktieträff presenteras en sammanfattande introduktion till ämnesområdet via webbsändning med Ingemar som ciceron. Fika under kvällen.

Anmälan obligatorisk för deltagande senast 170913 till mailadress kagkonsult@ telia.com. Akternativt anmälan via formulär på hemsidan.

Ange kontaktuppgifter i anmälan.

Samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan.