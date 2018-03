Aktieträff med Hövding och Karin Sjöblom

Kvällens program:

18:30 Företagspresentation Hövding

Hövding Sverige utvecklar och marknadsför en cykelhjälm med en airbag kallad Hövding. Hövding är en cykelhjälm bestående av en krage, som innehåller en airbag. Airbagen löser ut vid olycka och är utformad som en huva som omsluter cyklistens huvud.

För att visa hur hjälmen fungerar kommer en live demonstration att ske i samband med presentationen!

20:00 Inspirationsföreläsning med Karin Sjöblom

Karin vill att aktiesparande ska bli en folkrörelse. Hon delar med sig av sina erfarenheter av handel på börsen och har en förmåga att förklara krångliga saker och ekonomiska termer på ett sätt så alla förstår. Se nu till att det även blir av för dig att börja spara så du kan få ett rikare liv såväl i pengar som i kunskap. Låt denna träff bli ditt första steg mot miljonen.

Anmälan:

Sätt in deltagaravgiften senast 12 oktober på Aktiespararnas plusgirokonto nr 21 25 47 – 4. Vid anmälan via postgirot behövs ingen anmälan via hemsidan. Aktieägare i de besökande företagen kan kostnadsfritt anmäla sig via hemsidan. Ange i vilket bolag du äger aktier vid anmälan.

Om du vill anmäla dig efter den 12 oktober, kan sen anmälan göras till Martin Bengtsson på 0766-342036.