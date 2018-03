Aktieträff med Multidocker den 19 september

MultiDocker-maskiner bygger på pålitliga CAT-komponenter som testats och använts i tuffa applikationer och många exemplar världen över.

Maskinerna är tillgängliga i många konfigurationer, bl.a. med larvfötter, på räls eller på hjul. Detta kombinerat med flera olika hyttkonfigurationer och olika armlängder gör att MultiDocker kan erbjuda kunder något som passar för just deras behov.

MultiDocker – gets the job done!

Enklare förtäring !

Välkomna !