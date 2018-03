Aktieträff med New Wave Group och Guideline Geo samt Hasses hörna.

VD Torsten Jansson presenterar New Wave Group, tillväxtkoncernen som skapar, förvärvar och utvecklar produkter och varumärken. New Wave eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt inom de tre rörelsesegmenten, Profil,Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet är 10-20% per år (varav 5-10% organiskt) och en rörelsemarginal om 15%. New Wave Group bildades 1990 och har under åren utvecklats till en internationell koncern innefattande en mängd kända varumärken inom alla tre segmenten. - Vilket av ovan "segment" har störst tillväxtmöjligheter framöver?

VD Mikael Nolborg presenterar Guideline Geo, världsledande inom geofysik och geoteknologi. Företaget omvandlar avancerad teknologi till praktiska lösningar på vardagliga, samhälleliga och globala problem. Guideline Geo arbetar inom tre tillväxtområden: Kartläggning av vattenförekomst, Geologiska risker samt Infrastruktur. Koncernen äger tre bolag och har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt Asien.

Hasses hörna redovisar börssituationen för dagen och ger aktuella köptips.

