Anmälan intresse besök av Pensionsmyndigheten våren 2018. Ändrat datum! Detta arrangemang kommer att äga rum den 25 september 2018.

Tidpunkt har ändrats och nu är det definitivt klart att Pensionsmyndigheten besöker Boden i september 2018. På grund av andra åtaganden var det inte möjligt för föreläsaren att genomföra ett besök under våren. Anmälan har därför stängts. Skicka också gärna in frågor du önskar att man tar upp under föreläsningen i september till kagkonsult@telia.com

Medlemmar i lokalavdelningen Boden har kontaktat och önskat en föreläsning av Pensionsmyndigheten. Om en informatör skall bokas krävs minst 20-30 deltagare. Vi genomför därför denna intresseanmälan för att undersöka aktuellt intresse. Eventet kommer att vara öppet för alla intresserade, även icke medlemmar.

Intresseanmälan är inte bindande, men intresset kommer att styra om det är möjligt att genomföra arrangemanget. Anmäl ditt intresse via formulär på hemsidan för Boden-avdelningen senast 2 mars 2018 klockan 1800, efteranmälan är inte möjligt. Anmälda kommer att kontaktas med information. Ange kontaktuppgifter i intresseanmälan så att vi kan höra av oss till dig.

Vi kommer sedan att annonsera föreläsningen på hemsidan med alla detaljer om tillräckligt många anmäler sitt intresse. Om endast ett fåtal är intresserade kan lokalavdelningen inte arrangera detta, då ett besök av Pensionsmyndigheten kräver ett större antal åhörare.

Avsikten är att eventet skall äga rum kvällstid under mars eller april månad om det visar sig att tillräckligt stort intresse finns.

Lokalavdelningen i Boden