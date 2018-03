Anmälan är stängd. Resa till Haparanda 26 -27 oktober 2017.Aktielunch och utbildning inom kultur och aktiehandel.

OBS! Uppdaterat program.

Resa till Haparanda stad med kulturella förtecken och lunch med aktieintresserade. För de medlemmar och andra som inte kunde delta i resan som arrangerades i september 2017. Mer information om program, detaljer kring kostnader, och innehåll när det gäller denna resa kommer att publiceras i mitten av september 2017. Boka datumet så länge! Anmälda till Aktielunch kommer att kontaktas av lokalavdelningen. Anmälan är obligatorisk till Aktielunch den 26/10 och anmälan skall ske till mailadress kagkonsult@telia.com senast 170925. Begränsat antal platser. Anmälan till föreläsningen sker till Sverige- Finska folkhögskolan, även här gäller obligatorisk anmälan, se nedan. Begränsat antal deltagare.

Transport, måltider, egna inträden och eventuell övernattning ordnas och betalas av deltagarna själva. Kostnadsuppgift är preliminär, avser förtäring.

Öppet för alla intresserade, även de dom ännu inte blivit medlemmar i vår trevliga förening Aktiespararna.

Preliminärt schema och program nedan som kommer att kompletteras senare när det gäller aktiviteter för aktiesparare under kvällen den 26 oktober.

Sverige - Finska folkhögskolan Svefi.

Program den 26 oktober.

09.15 Inskrivning , fika.

09.45 Inledning av Marie Järvinen, rektor Svefi.

10.00 Om Finlands 100-åriga historia, Jouko Järvinen, teknologie licenciat.

11.00 Om finsk konsthistoria, Tuija Hautala-Hirvioja, fil. dr. professor i konsthistoria vid Lapinyliopisto.

12.00 Lunch (se nedan). Alternativt en Aktielunch för intresserade.

13.00 Om finsk formgivning och handarbete, Tomas Harila-Carlgren, doktorand vid Lapinyliopisto, formgivare och formgivningshistoriker.

14.00 Om finsk musikhistoria, Marja Mustakallio, fil. dr. kantor, författare.

15.00 Avslutning, Maria Järvinen, rektor Svefi.

15.00 Gitarr konsert avslutar dagen.

Simultantolkning sker under dagen vid behov.

Seminariet är kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan senast 9/10 2017 till skolans expedition via mail info@svefi.net eller via telefonnummer 0922-68800 för deltagande. Anmälan vad gäller detta kan inte ske till lokalavdelningen Boden. Meddela också deltagande vad gäller lunch och fika.

Vill man delta i lunch och fika på Svefi under dagen ( fika med kaffe och smörgås ) kostar det sammanlagt 150 kronor och betalas i förskott direkt till Svefi genom postgiro 489186-7, märk talongen med "seminariet 26/10 2017" och ditt eget namn vid betalning.

Vid frågor angående dagens program kontakta Sverige Finska folkhögskolan.

Mer information om andra arrangemang under dagen publiceras i september 2017.

Aktiespararna Boden kommer att anordna en Aktielunch under dagen klockan 1200-1300 på restaurang Leilani i centrala Haparanda.

Restaurangen är belägen mycket nära folkhögskolan. Anmälan till denna lunch se ovan.

Deltagarna kan där själva beställa och betala sin egen förtäring. Samtal om det svenska börsläget bland annat. Information kring detta publiceras senare.

Under kvällen planeras andra aktiviteter och preliminärt en webbutbildning för aktiesparare och andra intresserade. Information presenteras i september månad på hemsidan.

Programmet ovan kommer att uppdateras fortlöpande på hemsidan.

Sammanfattningsvis obligatorisk anmälan till aktielunchen senast 25 september till mail kagkonsult@ telia.com, endast anmälan via mail. Tidig anmälan på grund av bokning av restaurang. Obligatorisk anmälan vad gäller seminariet under dagen senast 9 oktober till Svefi via mail eller telefon, se kontaktuppgift ovan.

Ingen anmälan kommer att krävas till kvällens arrangemang denna dag för aktiesparare och andra intresserade, där är deltagande möjligt för alla.

Se separat annonsering gällande kvällens aktiviteter.