Anmälan är stängd.Utbildning i Aktiekunskap under hösten 2017.

OBS! Start för utbildningen kommer att flyttas fram till november månad då flera intresserade inte hade möjlighet att delta under oktober.

Vi återkommer med nytt datum under oktober månad.

Utbildningen är en nybörjar- och grundkurs i Aktiekunskap. Preliminär intresseanmälan kan ske senast 170930. Se separat annonsering angående detta på hemsidan under rubriken "Intresseanmälan utbildningar". Är du intresserad skicka en preliminär intresseanmälan via formulär på hemsidan under denna rubrik så hör vi av oss till dig.

Intresseanmälan är inte bindande men genom detta har du möjlighet att få detaljerad information. Vid allför få deltagare kan utbildningen tyvärr komma att ställas in.

Utbildningen kommer att äga rum under ett antal lördagar denna höst.

Vi återkommer med presentation av kursen och ytterligare information i slutet av september / början av oktober månad till dig som visat intresse och på hemsidan.

Medlemmar eller deltagare som blir medlem vid kursstart deltar kostnadsfritt i utbildningen. Övriga betalar en kostnad av 595 kronor. Betalning på plats vid kursstart.

Frågor besvaras via mail till kagkonsult@telia.com.

Ange kontaktuppgifter i mail.

Definitiv anmälan till utbildningen kommer att vara möjlig i början av oktober månad.

Lokalavdelningen Boden hälsar alla intresserade välkomna!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden.