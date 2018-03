Anmälan stängd. Internetutbildning i Aktiekunskap hösten 2017- våren 2018.

Observera att avslutande datum för denna utbildning den 27 januari är preliminärt och troligen kommer att ändras till 28 januari 2018 på grund av andra länsövergripande aktiviteter inom Aktiespararna den aktuella dagen.

Anmälda kommer att informeras. Vi diskuterar slutdatumet vid vårt första möte i december och anpassning kan ske till deltagarna om andra önskemål finns. Lokal diskuteras med anmälda.

Utbildningen är öppen för alla och är en grund- och nybörjarkurs. Inga förkunskaper krävs.

Aktie- och fondskolan lär dig grunderna i ett lönsamt sparande. Pensionsskolan lär dig förvalta ditt pensionssparande.

Egen dator/ läsplatta med internetuppkoppling krävs för deltagande, samt e- post för att kommunicera och ta emot startlänk i samband med kursen.

Kursen indelas i två avsnitt enligt nedan.

Aktie- och fondskolan startar i december 2017.

Pensionsskolan inleds i januari 2018. Här inleds utbildningen med en inspirationsföreläsningen " Miljonär som pensionär".

Kursavsnitten inleds med en träff och introduktion för kursdeltagarna och avslutas med ett möte och summerande genomgång av kursen.

Totalt planeras fyra fysiska träffar, två för varje kursavsnitt. I samband med träffarna anordnas förtäring och en aktietävling.

Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar. De deltagare som blir medlemmar i samband med start av kursen deltar också utan kostnad.

Är man inte medlem kostar utbildningen 595 kronor.Betalning kontant i samband med kursstart.

Anmälan kan ske via anmälningsformulär på hemsidan senast 171110.

Utbildningen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Lokal:Studieförbundet Vuxenskolan Almgatan 4 i Boden om inte annat anges vid träffarna.

De fysiska träffarna i anslutning till utbildningarna kommer preliminärt att äga rum under lördagar, tidpunkt under dagen diskuteras med anmälda. Övrig tid kommunikation via mail.

Detaljerat program och information kommer att presenteras för anmälda.

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Alla är välkomna!