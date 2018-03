Årsmöte och aktieträff

Program

18.00 - 18.30 Årsmöte (ungefärlig tid)

18.30 - 19.15 Indutrade presenteras

19.15 - 20.00 Kaffe och macka

20.00 - 20.45 Företag som presenteras senare eller ev. analytiker

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll.

Indutrade består av nästan 200 bolag varav de flesta har kommit in i koncernen via förvärv. Under de senaste tre åren har ett tiotal bolag införlivats per år.

Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser.

