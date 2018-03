Diskussionsgruppen för tjejer! Inbjudan till Aktiecafe och föreläsning på LTU 5 april 2018.

Föreläsningen är helt kostnadsfri. Föreläsningssalen är belägen på campus i huset mitt emot biblioteksbyggnaden.

Ingen anmälan krävs till föreläsningen. Se hemsidan för Luleå tekniska universitet för ytterligare information och detaljer.

Anmälan är dock obligatorisk till Aktiecafeet via mail till kagkonsult@telia.com senast 180310. Ingen efteranmälan. Vid få anmälda ställs aktiecafeet in,endast anmälda kommer att meddelas. Lokal kommer att vara cafeet på våningen under biblioteket. Tidig anmälan på grund av andra aktiviteter och bokningar.

Vi kommer att samtala om börsens utveckling under våren 2018, och aktiemarknaden under kommande höst, samt den planerade resan till Umeå under hösten. Kostnad för förtäring i samband med Aktiecafeet uppskattas till ca 50-100 kronor per person, betalas individuellt.

Deltagande kan ske enbart under föreläsningen, då krävs ingen anmälan överhuvudtaget till lokalavdelningen. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.

Anmälan till Aktiecafe är nu stängd.