Följ med på en Wall Street VIP Guidning i New York flyttad till hösten 2018!

Guidningen gäller hösten 2018 i New York. Anmäl gärna intresse, det är inte bindande.

”The Big Apple” Staden som aldrig sover. Världens medelpunkt för underhållning och världens finanscentrum. Välkommen till världsmetropolen New York! Tillsammans med den svenske journalisten och krönikören och New York-bon Bengt Göransson, kanske mest känd som utrikeskorrespondent för SVT och rapporterandes från Wall Street för Aktiespararna, utforskar vi Manhattan-stadens hjärta, med främst fokus på Wall Street men även Broadway, Fifth Avenue, och Time Square och ruffiga Harlem.

Följ med på en exklusiv och oförglömlig visning och kombinerad föreläsning runt Wall Street i New York. Få en i särklass spännande upplevelse där du får besöka undangömda pärlor från finansbranschens hjärta samt höra historierna kring dessa. Turen leds av Wall Street legenden Bengt Göransson som arbetat på i och runt New York Stock Exchange i över 20 år. Bengt har därmed mängder med historier att berätta samt de rätta kontakterna för att kunna ta oss till undangömda och betydelsefulla platser runt Wall Street. Genom sin erfarenhet och kontaktnät har Bengt unik information att berätta om framgång och undergång i finansbranschen

Program

Dag 1 Wall Street med Bengt Göransson.

1662 gjorde holländaren Peter Minuit en ”skaplig” affär. Han köpte ön Man-a-hatt-ta av Algonkinindianerna för glaspärlor och andra varor till ett totalt värde av 24 dollar! Här på Manhattans södra udde, ”Downtown”, föddes New York. Hjärtat i stadens finansdistrikt, Wall Street och börsen finns här.

Tema: ”De rikas New York” Wall Street, Börshuset, Ground Zero & företagsbesök.

Vi träffas på Wall Street & The New York Stock Exchange, NYSE (New York börsen). Väl nere på Wall Street kommer vi träffa eminenta börshandlare ”på golvet”. Lunchen tar vi nere i det ”hemliga” bankvalvet mittemot börshuset. Via "Wall Street Bull" d.v.s. bronstjuren, besöker vi Hilton Hotell, 55.e våningen med utsikt över National September 11 Memorial & Museum (Ground Zero). En av besöken blir också Skanskas projekt, Oculus, den nya tunnelbanestationen vid Ground Zero. Vi hoppas också få möjlighet att besöka Bill Gates f.d. lägenhet med utsikten över Ground Zero. (Kan ej garanteras p.g.a. eventuellt oförutsedda events eller säkerhetsskäl den aktuella dagen)

På eftermiddagen gör vi ett studiebesök på ett börsbolag, antingen Facebook eller Skanska. Vi avslutar dagen med middag nära hotellet.

Dag 2 Tema: Kontraster ”De rika flyttar in i Harlem” Time Square, Nasdaq, Trump, NY Times med Bengt Göransson.

Bengt Göransson möter upp oss igen på på angiven plats runt kl. 8.00 för en snabb introduktion och genomgång av dagens program vid Time Square. Vi kommer besöka Nasdaq, vilket vi kommer ha möjlighet att ringa in börsöppningen. (Kan ej garanteras p.g.a. eventuellt oförutsedda events eller säkerhetsskäl den aktuella dagen) Efter Nasdaq, tar Bengt oss till NY Times.

Därefter tar vi en lunch i närheten som Bengt Göransson rekommenderar.

Efter lunch fortsätter vi sen vidare till Trump Tower & Goldman Sachs Palatset.

Vidare färd upp till Harlem, vilket Bengt Göransson visar och berättar om kontrasterna ”från slum till miljardärsparadis”, där vi tar en drink på en lokal krog som den välkände svenske kocken Markus Samuelssons står bakom, Red Roster.

Vi avslutar kvällen med middag tillsammans med Bengt Göranssons på Harlem Smoke Jazz Club.

Antal dagar: 2 dgr

Pris: ca 1500 SEK/ deltagare (Gäller endast guidning, inte mat, dryck eller transport, då taxi är billigt) Baserat på 10 personer (färre blir då dyrare)

Boka resa & hotell själv, så möter vi upp på angiven plats. (återkommer om plats)