Introduktion via webben till Teknisk analys vid tre tillfällen med start december 2017. Avslutning med Aktiecafe i januari 2018.

Vill du lära dig mer om Teknisk analys för att förbättra dina aktieaffärer?

Bekanta dig med ämnet genom att delta i tre kostnadsfria demo-utbildningar via nätet.

Kursgivare är Ingemar Carlsson som föreläst vid flera tillfällen i lokalavdelningen. Tidpunkt är 14 december, 18 december 2017 samt 3 januari 2018. Samtliga utbildningar äger rum kvällstid klockan 19.00.

Tillgång till egen dator krävs.Möjlighet finns att ställa frågor genom att chatta med kursgivaren under utbildningstillfällena

Anmälan obligatorisk till demo-tillfällena för att få tillgång till länk för inloggning.

Anmälan sker via Privata affärers hemsida där TA- skolan presenteras. Gå in på tidningens hemsida, kurserna presenteras under fliken PA-klubben.

Observera att anmälan måste ske i god tid före demo-tillfällena.Tidpunkt för anmälan ses på hemsidan för Privata affärer. Observera att anmälan till lokalavdelningen nedan endast avser avslutande Aktiecafe.

Efter de tre demo-tillfällen träffas de som önskar på ett Aktiecafe lördagen 180106 för att diskutera kring ämnet och vad vi lärt oss.

Ska vi försöka ordna en studiecirkel eller föreläsningar i ämnet det kommande året?

Aktiecafe äger rum under datumet ovan på ett konditori i centrala Boden klockan 1300-1500. Anmälda meddelas gällande lokal.

Förtäring i samband med Aktiecafe betalas av deltagarna.

Obligatorisk separat anmälan till Aktiecafe som anordnas av lokalavdelningen senast 171215 till mailadress kagkonsult@telia.com eller via hemsidan.

Se separat annonsering på hemsidan om Aktiecafe.

Ingemar Carlsson med företaget Tendens i Sverige AB, är känd för sitt stora kunnande inom Teknisk analys och har vid flera tillfällen föreläst hos Aktiespararna i Norrbotten, han är sedan många år en välkänd skribent i Privata affärer och Dagens Industri.

Deltagande kräver inga speciella förkunskaper. Se anmälningsformuläret på Privata affärers hemsida för detaljer, där finns aktuella uppgifter.

Alla är välkomna.