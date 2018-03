”Kvinnor investerar för framtiden” - Sveriges mest välrenommerade nätverk för kvinnor som gillar aktier!

Under dagen har du även chans att mingla och träffa andra aktieintresserade kvinnor från Sveriges alla hörn, skapa nya egna nätverk, få svar på dina frågor och ta del av en mängd nyttig information. Du får också möjlighet att diskutera med några av de medverkande, möjlighet till köp av signerade böcker, delta i lotterier och mycket mer.

Boka in söndagen den 3 juni för en fullspäckad och sanslöst trevlig aktiedag med spännande föreläsningar, god mat och möjligheten att träffa massor med andra aktieintresserade kvinnor från hela landet. Vi välkomnar såväl nybörjare som mer erfarna investerare.

Deltagaravgiften betalas in till plusgirokonto 574305-9 . Märk betalningen med 319ARN+fullständigt namn så att vi kan identifiera Er inbetalning. Betalning sker snarast efter anmälan och platsen är först säkrad efter att betalning inkommit.

För er som behöver logi har Hotell Clarion ett specialpris för enkel- respektive dubbelrum för vår träff. Logi bokas separat direkt hos Clarion via mail till anmalan.cl.arlanda@choice.se med rabattkoden " K-event ". Pris för enkelrum är 795 kr/natt och för dubbelrum 995 kr/natt. Även här finns begränsat antal rum så logi bör bokas samtidigt som anmälan till eventet.

Deltagaravgiften är 700 kr per deltagare. Föreläsningar, fika på för- och eftermiddag, varm lunch och deltagande i lotterier ingår. Eventuella allergier meddelas i samband med anmälan.

Per Håkan Börjesson (VD Investment AB Spiltan)

Per Håkan Börjesson är VD för Investment AB Spiltan (bl.a. ägare till Spiltan Fonder AB och Alternativa aktiemarknaden - en handelsplats för onoterade aktier) samt författare till bl.a. succéboken ”Så här blir man miljonär i hängmattan” med enkla tips hur man skall spara och effekten av ränta-på-ränta.

Per Håkan menar själv att han har gått från att vara en aktieamatör till börsexpert. Ledstjärna under hans ”lärotid” har varit den amerikanske aktiegurun Warren Buffett. Han är en flitig skribent i media och har vid ett flertal tillfällen stuckit ut hakan då han upprörs över finansbranschens agerande gentemot sina kunder.

Enligt Per Håkan är det viktigt att komma ihåg att alla kan blir rika på aktier men man får inte ha bråttom. Kvinnor är dessutom bättre aktieplacerare än män, tack vare ett de är mer långsiktiga och har mindre transaktioner, precis som Warren Buffett.

Per Håkan förklarar på ett enkelt och humoristiskt sätt sådana frågor som banker och mäklare gör komplexa. Han berättar också om hur man med ränta-på-ränta-effekten kan bygga upp en förmögenhet. Per Håkan gillar att provocera och menar att man ska vara försiktig när man lyssnar till rådgivare från banker och försäkringsbolag som i första hand vill sälja sina egna produkter. Att lyssna till ett föredrag av Per Håkan kan vara inledningen till ett nytt ekonomiskt tänkande.