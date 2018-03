Tema Hälsa med BioGaia och Xspray Pharma samt Årsmöte tisdagen den 27/2

Xspray Pharmas affärside är att utveckla och kommersialisera egna specialläkemedel mot cancer baserade på kända, väldokumenterade substanser samt att lansera dessa exklusivt vid sidan av originalläkemedlet under patentfönstret ibland flera år innan de rena generikakopiorna kan göra entré. Företagets patenterade teknologi tillåter skapande av egna produkter, som är lika bra eller bättre än originalet. Målet är att ha tre välkända cancerläkemedel på marknaden 2023 genom utlicensiering med en första produkt senast 2021. Aktien hade vid årsskiftet stigit med 180 % vilket var mest av 2017-års listningar på First North. Xspray Pharma kommer att presenteras av VD Per Andersson.