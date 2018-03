Tips till unga aktiesparare. Karriärdag på Luleå tekniska universitet! Livepodd med Björn och Navid 18 april 2018. Aktiecafe.

Vill du delta i Aktiecafe och diskutera vilka aktiviteter du skulle önska att vi arrangerade för Unga Aktiesparare i Boden under hösten 2018 anmäl ditt intresse till mail kagkonsult@telia.com senast 180302. Ingen anmälan via hemsidan. Kostnad för Aktiecafe beräknas preliminärt till ca 100 kronor för förtäring. Aktiecafe kommer att äga rum på campus klockan 1330 efter Livepodden. Tidig anmälan krävs på grund av resor och planering under den aktuella dagen, ingen efteranmälan.

Vi diskuterar också aktiestrategier inför hösten året 2018 vid vårt Aktiecafe.

Vid få anmälda ställs Aktiecafeet in, endast anmälda informeras.

Anmälan till Livepodden sker via hemsidan Luleå tekniska universitet. Anmälan till Aktiecafe sker separat via mailadress ovan.

OBS! Anmälan till Aktiecafe är nu stängd.