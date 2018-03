Tornedalsgillet anordnar en resa till Rovaniemi med kulturella inslag och företagsbesök 17-18 maj 2018.

Nedan presenteras en sammanfattning av rese-schemat.

Detaljerat program finns nu tillgängligt för alla intresserade om man kontaktar Tornedalsgillet.

Slutlig bindande anmälan 31 mars 2018. Betalning senast 4 maj 2018. Kontakta Tornedalsgillet för information.

Tornedalsgillet bjuder in till en resa med destination Finland i maj 2018. Aktiespararna i Boden samverkar med gillet, som under året har vänligheten att bjuda in vår lokalavdelning till olika arrangemang.

Ni som inte är medlemmar både i Aktiespararna och Tornedalsgillet, passa på att teckna ett medlemskap också i gillet. Det kostar endast 100 kronor årligen och ger möjlighet att delta i en rad olika aktiviteter under året, kulturella evenemang, föredrag och föreläsningar. Dessutom bjuder gillet alltid på mycket gott fika vid sina arrangemang.

Resan i maj innehåller,företagsbesök, guidning och kulturella inslag samt mycket god mat och trevligt sällskap under bussresan i österled.

Sammanfattning av programmet i korta drag nedan:

Mer omfattande beskrivning av programpunkter under resan med alla detaljer erhålls genom kontakt med Tornedalsgillet Sven- Erik Sundelin tel.070-5404963.

Man kan också läsa om resan på hemsidan för Tornedalsgillet i Boden, där sker uppdatering och komplettering fortöpande.

Tornedalsgillets resa.

17 maj 2018.

Denna resa startar tidigt på morgonen redan 06.45 med samling, avfärd och buss från Björknäsvallen i Boden.

Förmiddagsfika i Nikkala.

Resan går sedan mot Haparanda och Torneå där man vandrar runt med guide Lennart Lindfors.

Därefter besök i Kukkolaforsen med dess berömda camping och vackra natur, besök på Fiskemuseet med guide och lunch.

Sedan besöks Pesulas lantgård och gårdsbutik med guide efter lunch.

På eftermiddagen besök i Aavasaksa. Ryska tsarens jaktstuga och utsiktstorn besöks. I samband med detta eftermiddagsfika.

Därefter resa till Rovaniemi och incheckning på City Hotell Rovaniemi. Middag med 3-rätters måltid i hotellets restaurang.

18 maj 2018.

Dagen inleds 07.00 med frukost på hotellet.

Besök under förmiddagen på Ounasvaara och Lumberjack`s Candel Bridge.

Under dagen planeras sedan besök på Artikum vetenskapscenter och museum, Kulturhuset Kurundi, Martiinis knivfabrik samt Skogsmuseet Pilke.

Förmiddagskaffe och lunch serveras.

Senare Tervola: besök på Rieskapaikka.

Under senare delen av eftermiddagen besök i Keminmaa gamla kyrka.

Under hemfärden bjuds middag på Seskarö Värdshus.

Ankomst till Boden klockan 20.00 på kvällen.

Resan kostar preliminärt ca 2100 kronor per individ om antal deltagare blir 40 stycken.

Preliminär intresseanmälan senast söndagen den 14 januari 2018 via telefon till Reseplaneringsgruppen: Stig Johansson tel. 070-3404665, Ulla Gabrielsson 070-1751755, eller Sven- Erik Sundelin 070-5404963.

I medlemsbladet som skickas ut till medlemmar i januari/ februari 2018 framgår datum för slutlig deltagaranmälan och kostnad per person samt när deltagaravgiften senast skall vara betald.

Kontakta Reseplaneringsgruppen vid frågor, se ovan.

Ingen anmälan eller frågeställning kan ställas till Aktiespararna då detta är ett arrangemang av Tornedalsgillet.

Välkomna!