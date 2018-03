Vi besöker företaget Wikstens fastigheter tillsammans med Gunnar Ek den 18 september. Medlemmar är välkomna att delta.

VIP -arrangemang för medlemmar i lokalavdelning.

Vi har glädjen att besöka företaget Wikstens fastigheter denna eftermiddag den 18 september i sällskap med Aktiespararnas välkände bolagsbevakare Gunnar Ek.

Intresserade medlemmar i lokalavdelningen erbjuds en exklusiv möjlighet att delta i företagsbesöket.

Vi träffas på företagets kontor i centrala Boden. VD Dennis Wiksten genomför en presentation av det anrika familjeföretaget.

Ingång på baksidan av huset. Parkering finns.

Anmälan senast 170914 via anmälningsformulär på hemsidan eller via mail till kagkonsult@telia.com

Anmälan per telefon är inte möjligt alla dagar för närvarande. Anmälan till denna aktivitet kan endast ske via telefon till mobil 0702179292 den 14 september mellan klockan 1700 och 1800. Övrig tid måste anmälan ske via hemsidan eller mail.

Ange kontaktuppgifter i anmälan.

Anmälan obligatorisk då antal platser i lokalen är begränsade. Deltagande i mån av plats.

Till aktieträffen senare på kvällen med Gunnar Ek hos Studieförbundet Vuxenskolan krävs ingen anmälan, se separat annonsering gällande detta.

Aktiespararna i Boden samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkomna!