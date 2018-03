Vill du besöka LKAB och Jukkasjärvi under våren 2017?

Tornedalsgillet i Boden planerar under våren 2017 en 2 dagar lång "Norrbottensresa". Preliminärt kommer resan att äga rum under april eller maj månad 2017. Under resan kommer man att passera igenom ett flertal orter i vårt vackra län, med besök bland annat på LKAB och i Jukkasjärvi.

Är du intresserad, bli medlem i Tornedalsgillet det kostar endast 100 per år. Se hemsidan för Tornedalsgillet där finns information om medlemskapet.

Detaljer kring resan är ännu inte klara utan planering pågår.

Detta är ett arrangemang av Tornedalsgillet i Boden. Hänvisar till Tornedalsgillets hemsida för detaljer kring tider, arrangemang och kostnader samt kontaktuppgifter vid frågor. Tidangivelse nedan vad gäller datum är endast angivna som en tidsram för researrangemanget eftersom detta måste anges vid publicering på nätet.

Frågor besvaras av Tornedalsgillet då detta inte är en aktivitet ordnad av Aktiespararna i Boden.

Förutsättning för att genomföra detta arrangemang är tillräckligt antal anmälda deltagare.

Mer information publiceras i december 2016, se vidare Tornedalsgillet i Boden hemsidan.