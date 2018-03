Aktiedagen Lund 30 januari

Aktiespararna Event inbjuder dig som investerare, analytiker och journalist att ta del av Aktiedagen Lund den 30 januari 2018. Evenemanget är en unik chans att träffa de medverkande bolagen och ställa dina frågor till bolagens representanter. Syftet med dage är att ge dig underlag för att kunna fatta ett investeringsbeslut om du vill köpa, behålla eller sälja aktierna. Aktiedagen Lund är websänds live och on demand via aktiespararna.se/tv/live. Under dagen publiceras de enskilda bolagspresentationerna på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

Hitta till Medicon Village? Läs mer här.