Aktiekvällen Helsingborg 26 mars

18:30 Scandinavian Airport and Road Systems är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. vVD Christian Lienau Svensson

Entréavgift 60 kr, för medlemmar 40 kr. Anmälan via formläret till höger. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under kvällen.

