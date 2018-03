Aktiespararnas VD Joacim Olsson och Mats Lindfors från AcuCort

Kvällens program:

18:30 Joacim Olsson presenterar Aktiespararna

19:30 Paus med fika

20:00 Mats Lindfors presenterar AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF, en snabblöslig oral film innehållande glukokortikoiden dexametason. Den nya och innovativa produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV).

Anmälan:

Sätt in deltagaravgiften senast 13 september på Aktiespararnas plusgirokonto nr 21 25 47 – 4. Vid anmälan via postgirot behövs ingen anmälan via hemsidan. Aktieägare i de besökande företagen kan kostnadsfritt anmäla sig via hemsidan. Ange i vilket bolag du äger aktier vid anmälan.