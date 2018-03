Aktieträff med Investor och Nordic Equities

Investor presenteras av Magnus Dalhammar, Head of Investor Relations.

Nordic Equities grundades 1993 och är en nordisk oberoende långsiktig fondförvaltare med tre fonder. Vår nordiska aktiefond Nordic Equities Strategy, vilken startades 2000/2001, har haft en god ackumulerad och relativ utveckling.

Nordic Equities kunder finns både i Sverige och i Finland samt i Frankrike. Kundbasen består framförallt av institutioner såsom välgörenhetsstiftelser, resultatandelsstiftelser, pensionsfonder, banker och andra företag. Exempel på referenskunder är bl.a. Skanskas Pensionsstiftelse, Läkaresällskapet, NCCs Pensionsstiftelse, Nationalmusei vänner och Carl Johans Förbundet.

Nordic Equities arbetar med en temadriven "stockpicking"-orienterad investeringsprocess. Vi lägger stor vikt vid att analysera aktuella skeenden och att jämföra samt utvärdera dem utifrån ett historiskt perspektiv. Vidare är en betydelsefull del i investeringsprocessen regelbundna möten med företag.

Till fondbolagets placeringsråd har anknutits ett antal rådgivare med en lång internationell erfarenhet från bl.a. Soros AM i New York och Merrill Lynch AM i London.

Nordic Equities presenteras av Lars Kinnunen och Jessica Almgren.

Lars och Jessica kommer att tala under temat "Långsiktig kapitalförvaltning ur ett globalt perspektiv". I ljuset av en global BNP-tillväxt 2017/2018 på 3,8 procent, men med geopolitiska risker och branschmässiga skillnader ger Lars och Jessica från Nordic Equities Kapitalförvaltning en bild av rådande konjunktur- och börsläge. Vidare kommer Lars och Jessica att berätta om långsiktigt framgångsrik förvaltningsstrategi och om möjligheter samt risker på de globala aktiemarknaderna.