Aktieträff och final med Aktiespararnas ordförande Per Westerberg

Kvällens program:

17.30 - 18.00 Enkel förtäring

18.00 - 18.10 Inledning och kort presentation från Aktiespararna

18.10 - 18.50 Ev två bolagspresentationer på 20 min vardera inkl frågor eller en presentation på 40 min.

Så snart bolag är klart kommer det att läggas in på vår hemsida.

18.50 - 19.10 Kort bensträckare och fruktpaus

19.10 - 20.15 Aktiespararnas förbundsordförande Per Westerberg presenterar sig själv och var Aktiespararna står idag och hans intentioner för Aktiespararnas framtid.

Per Westerberg har en stor och lång erfarenhet från politiken och näringslivet. Som politiker var Per Westerberg riksdagsman för Moderaterna, näringslivsminister i Bildt-regerinten 1991-1994 och riksdagens talman 2006-2014. Förutom uppdrag som förbundsordförande för Aktiespararna är Per Westerberg även ordförande för Styrelseakademin.