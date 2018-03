Anmälan stängd. VIP- evenemang! Inbjudan till medlemmar att fira jul med Jullunch, Aktiecafe, konsert och Doctor Who den 26 december 2017.

Lokalavdelningen inbjuder till julfirande och önskar alla en God Jul och Gott nytt år !

Detta är årets sista arrangemnag men vi återkommer efter nyår med nya aktiviteter!

Anmälan stängd i förtid pga ytterligare reservationer av platser inte kan ske!

Tjejer är speciellt välkomna denna dag! Öppet även för dig som ännu inte blivit medlem i föreningen Aktiespararna.

Vi inleder med Aktielunch klockan 1300 på lokal restaurang.

Orgelkonsert äger därefter rum klockan 1600. Medverkar vid konsert gör Oscar Rutberg.

Därefter träffas vi för diskussion om den svenska börsen och börsklimatet det kommande året under ett Aktiecafe ca klockan 1730.

Vi samlas sedan på Folketshus biografen ca. klockan 1830- 1845 för lite snacks och visning av filmen med den legendariske engelske karaktären Doctor Who.

Med åren har det blivit en tradition att visa detta berömda avsnitt i ett vinterlandskap från den klassiska engelska serien med rötter i 60- talet.

Tag plats för en underbar historia i juletider, Doctor Who Christmas Special 2017. Twice upon a time.

Observera att filmen är på engelska och att det inte finns svensk text vid visningen!

Julens stora Aktietävling presenteras. Tävlingen pågår till efter sommaren 2018. Fina priser till ett antal vinnare! Tävlingsregeler presenteras under Aktiecafeet.

Kostnadsuppgift avser förtäring och biljetter. Observera den tidiga anmälan då bokning måste ske i mycket god tid. Tidigare år har biljetter till olika delar av evenemanget varit slutsålda. Anmälda kontaktas och informeras om detaljer och hur betalning kan ske. Anmälan stängs definitivt den 18 november klockan 1500.

Anmälan är endast möjligt via hemsidans formulär till detta event. Ingen anmälan via telefon eller mail.

Ingen efter- anmälan är möjlig dessvärre. Kontaktuppgifter måste anges vid anmälan. Vid alltför få deltagare ställes detta event in, och endast anmälda informeras om detta.

Saknar du datauppkoppling skicka då SMS för anmälan till Karin Gälldin telefon 0702179292.

Bekräftelse sändes till anmälda.

Julhälsningar från lokalavdelningen i Boden.