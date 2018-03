Årets sista akticafé i Borlänge 8 december

Aktiecaféerna har blivit en uppskattad mötesform där medlemmar i Aktiespararna under trevlig samvaro i en mindre grupp kan diskutera och bedöma aktiemarknaden. Deltagarantalet får aldrig överstiga 20. Under året har deltagarna satt samman en fiktiv aktieportfölj som man sedan förändrat efter diskussioner vid de olika caféerna. Genomgående har man slagit aktieindex och nu är det dags att se hur portföljen gått under 2016.

Lokalen är som vanligt Vuxenskolans lokal i anslutning till Kupolen i Borlänge. Ingången ligger intill "Friskis & Svettis". Fika finns till självkostnadspris.