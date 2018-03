Årsmöte med Aktieträff

Årsmötet kommer att följas av att Per Westerberg, en av våra allra mest välkända moderata politiker under många år, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm, Riksdagens talman 2006-2014 och numera Styrelsemedlem i Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna). Per kommer bland annat att berätta om hur de senaste trenderna har påverkat kulturen inom Styrelsearbetet och bolagsbevakning i Sverige idag. sina syn på aktiemarknaden, aktiesparande och Aktiespararnas organisation och utveckling utifrån sina erfarenheter.

Därefter kommer Anders Haglund, välkänd under återkommande programpunkten Anders Hörna att ge sin dagsaktuella syn på aktiemarknaden efter USA valet och inför nya året 2017.

Agenda

18.00 - 18.30 Årsmöte (inregistrerade deltar i boklotteri)

18.30 -18.45 Fika

18.45 Per Westerberg ger sin syn på styrelsearbete och bolagsbevakning

19.30 Anders Hörna, en utblick kring händelser på aktiemarknaden

20.15 Reflektioner och frågor

20.30 Aktieträffen avslutas med dragning i boklotteriet

Messingen är Upplands Väsbys nya moderna kultur och konferensanläggning alldeles intill Upplands Väsbys järnvägsstation (kort gångavstånd). Parkering finns runt hörnet.