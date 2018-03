ÅRSMÖTE MED STOR AKTIEKVÄLL MED TOBBE ROSEN OCH LOKALA BANKER

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning jubileumstävlingen "Aktietipset 2017"

Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid. Sedan många år tillbaka föreläser han om day- och swingtrading. Tobbe har stor erfarenhet av att hålla pedagogiska utbildningar och har de senaste tio åren genomfört mer än 800 kurser inom racing, värdepappershandel och försäljning. Tobbe har gett ut fyra böcker -"Autobahn till Lönsam Trading","Winning Trading / Daytrading - All in - Any out" och "Vinnande Aktieplaceringar" samt "Bli en vinnare med Candlesticks".

De lokala bankerna ger sin syn på börsläget och ger köptips.

Frågestund, kaffepaus och utlottning.