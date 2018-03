Årsmöte på Boliden Rönnskär

Årsmötet äger rum i Koppargården vid Rönnskärsområdet i Skelleftehamn. Buss avgår från Scandic kl 17:30. Vi börjar med ett sedvanligt årsmöte kl 18:00 och informerar om Aktiespararna Skellefteås kommande aktiviteter under våren 2018. Efter avslutat årsmöte presenteras Boliden Rönnskär, i den cirkulära ekonomin, av den nya platschefen Monica Quinteiro. Boliden Rönnskär bjuder på kaffe/te och bulle under presentationen. Därefter bjuds deltagarna på en rundtur inne på industriområdet under ledning av kommunikationschefen Ann Lundholm.

Vid ev. födoämnes allergi eller diet. Vänligen uppge det i anmälningstexten eller kontakta styrelsen för Aktiespararna Skellefteå.

Telefon nr och mail adresser till styrelsen finner du under kontakt.

Verksamhetsberättelse 2017, förslag till verksamhetsplan för 2018, Dagordning årsmöte 16 januari och Valberedningens förslag.

Hjärtligt välkomna.