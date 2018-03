Återträff i Grundkursen i Aktiekunskap

Ert kursmaterial har haft sin utgångspunkt från sex (6) lektionstillfällen på egen hand via internet och med Aktiespararnas populära lärobok Aktie- och fondhandboken som grund. Där har du lärt dig bland annat: - Aktier och fonder som sparform - Att skapa en aktieportfölj - Att köpa, förvalta och sälja aktier - Aktiematematik och företagsekonomi - Aktievärdering och informationskällor - Att fatta köp- och säljbeslut - Deklaration av aktieaffärer - Fonder och andra placeringsformer - Hur du väljer fond. Lektionerna har varit cirka 30 minuter långa och finns tillgängliga på internet. Du har kunnat ta del av lektionerna så många gånger som du vill. Har Du haft frågor under kursens gång har Du varit välkommen att kontakta dina handledare.

Här finns grundkursen: http://old.aktiespararna.se/grundkursen

och här det vi kallar Lektionssalen med läsanvisningar och kompletterande material: http://old.aktiespararna.se/Utbildningonline/Grundkurs/

I samband med uppföljningsträffen den 9 maj tog vi gemensamt fram en portfölj med 10 aktier, som vi med stöd av Aktiespararnas ”Hitta kursvinnare” kommer att utvärdera i samband med denna återträff. Vi kommer också att utifrån det vi lärt oss ta fram ett förslag till ny aktieportfölj inför hösten.

Agenda

1. Diskussioner och erfarenheter från Aktiespararnas on-line lektioner som ingått i grundutbildningen

2. Uppföljning av aktieportföljen från Återträffen (9/5), med stöd av Hitta kursvinnare

3. Har vi lärt oss hur vi sätter ihop en lönsam aktieportfölj? Hur ser vi på risker och möjligheter?

4. Margaretas tips och era synpunkter (se Lektionssalen).

5. Var sparar man, vad sparar man och vilka alternativ har vi som sparare, gemensam dialog

6. Nytt förslag till ny aktieportfölj inför hösten

7. Utvärdering av grundkursen

Kursledare kommer som tidigare att vara Margareta Franzén med stöd av Björn Plahn, Anders Haglund och Rolf Westling.

Avgift: Utbildningen är gratis för medlemmar i Aktiespararna. För Dig som inte är medlem i Aktiespararna kostar kursen 595 kr, vilket är vad ett medlemskap i Aktiespararna kostar per år. Anmälan Senast lördag den 26 augusti via anmälningsformuläret här på vår hemsida.

Antalet är begränsat till 30 deltagare.

Efterlysning av e-postadresser: Vi kommer succesivt att gå över till inbjudningar enbart via e-post. Vi vill därför be våra medlemmar som inte har lämnat sin e-postadress till Aktiespararnas kansli att göra det för uppdatering av medlemsregistret. Det är viktigt för oss på lokalavdelningen att snabbt och enkelt kunna kommunicera med er och då är e-post ett bra verktyg. Du får dessutom tillgång till Aktiespararnas Nyhetsbrev, med en hel del matnyttig information. Din e-postadress kan du meddela vår medlemsservice, tfn 08-50 65 15 00 vxl eller via e-post: medlemsservice@aktiespararna.se, skriv ditt medlemsnummer, namn och e-postadress i meddelandet.

Varmt välkomna!