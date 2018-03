Bussresa till Stora Aktiedagen i Göteborg, måndagen den 27/11-2017

Syftet med Stora Aktiedagen är att erbjuda dig som investerare ett effektivt sätt att träffa bolag. Under dagen kommer cirka 60 börsbolag att presentera sina affärsidéer i fyra salar mellan kl. 08.00-17.30. Kvällsprogrammet presenteras därefter i gemensam lokal mellan kl 17.30-21.00. Länk till hela programmet finns på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg.

Har du inte har möjlighet att lyssna till alla bolag så filmas alla bolagspresentationer live och ondemand. Alla presentationerna publiceras på www.aktiespararna.se/tv/evenemang redan dagen efter.

Buss avgår från:

Kl. 10.20 från Trollhättan Resecentrum.

kl. 10.30 upphämtning på Överby, parkeringen nedanför COOP.

Kl. 11.00 upphämtning i Uddevalla, nedanför bussterminalen längs Kampenhofsgatan.

kl. 12. 00 ankomst till Svenska Mässan, Göteborg.

Lunch intas vid ankomst före vi går in till aktiedagens begivenheter.

kl 12-17 seminarieprogram

kl 17-21 kvällsprogram

kl. 21.30 hemresa

kl. 23.00 åter Överby/Trollhättan Resecentrum

Anmälan: Görs via anmälningsformulär på hemsidan eller till Bertil Johansson tel: 0725 380883. Vid anmälan skall påstigningsställe anges, Thn, Överby eller Uddevalla anges i meddelanderutan. OBS! ALL ANMÄLAN TILL DENNA RESA SKER VIA VÅR AVDELNING, som sedan anmäler vidare. OBS!Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller!

Deltagaravgift är 200 kr/person för medlemmar (ej medlem 200:- + medlemsavgift) Årsmedlemsskap kostar 595:- men du som är sambo/hustru och bor på samma adress och inte är medlem, kan enkelt bli familjemedlem för endast 95 kr!

Betalning: Inbetalning av deltagaravgift via Swish till 0725 380883 eller till SEB 5177-0321810. Vid betalning ange initialer och telefonnummer i meddelanderuta (i stället för OCR-nummer).

För att vara säker på att bokad plats kvarstår skall inbetalning vara gjord senast 20 november. Anmälan är bindande efter 20 november.

Vid eventuella frågor angående resan, v. g. kontakta Bertil Johansson på 0725 380883.