Företagsbesök av PECKAS NATURODLINGAR och RiPASSO ENERGY. Årsmöte

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem säkrades samma år en exklusiv licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent. 2013 togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol och dylikt. 2017 lanserades PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning med vår stirlingteknologi som möjliggör förbränning av restgas inom industrin. PWR BLOK medför samma klimateffekt som 100 % förnyelsebar produktion till 17 öre / kWh och ger ett betydande bidrag till mindre CO2-utsläpp.

Peckas Naturodlingar AB (publ) grundar sig på Pecka Nygårds unika kunskap och erfarenhet inom kretsloppsodling. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid. Pecka har både fiskarbakgrund och trädgårdsutbildning. Han började med att odla fisk i havet i många år, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada. Så han beslutade att istället odla fisk tillsammans med grönsaker i en kretsloppsodling på land. Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter. Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier. Odlingen kräver varken antibiotika eller kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå i växthuset går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter. Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken. Pecka Nygård finns med i företaget som ägare, specialist och anställd.

