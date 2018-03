FÖRETAGSBESÖK HOS NORDEN MACHINERY I KALMAR

Anrika Kalmarföretaget Norden Machinery är trångbodda. Därför ansöker företaget nu om att bygga nya lokaler i Snurrom.

Artikeln publicerades 31 mars 2017.

Området Snurrom i norra Kalmar är på väg att bli ett nytt industrikluster. Nyligen blev det klart att flygplans-underleverantören Modig Machine Tools kommer att etablera en fabrik i området.

Snart är det dags för nästa industriföretag att flytta dit. Norden Machinery har ansökt om en yta på 60 000 kvadratmeter i Snurrom.

– Tankar kring hur lokalerna ska kunna se ut ligger på ritbordet just nu. Vi hoppas kunna ta ett inriktningsbeslut under 2017 för att kunna börja bygget under 2018 under förutsättning att vår ägare, det Italienska bolaget Coesia, ger sitt godkännande, säger Nordens vd Thomas Johansson i ett pressmeddelande.

Norden är ett av Kalmars äldsta företag och är en av de största privata arbetsgivarna i kommunen med nästan 300 anställda. Företaget tillverkar tubfyllningsmaskiner.

– Det pratas oftast om handel och tjänsteföretag i vår region men faktum är att industrin står stark vilket är bra. Vi blir mindre sårbara av att ha ett näringsliv som vilar på flera olika verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Jörgen Ström