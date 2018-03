Fortsättningskurs i Hitta Kursvinnare - mycket begränsat antal platser - Fullbokat

Aktiviteten är tyvärr fullbokad men maila till Hisingen.aktiespararna@gmail.com för att bli uppsatt på reservlistan!!

Två gånger under vårterminen och två gånger under höstterminen 2017 har vi genomfört grundutbildning inom Hitta Kursvinnare.

Under dessa utbildningstillfällen har vi presenterat hur man kan arbeta med programmet och bland annat gått igenom trendlinjer, stöd, motstånd, köp- och säljsignaler, stoploss teknik och BoxPlay. Främst har föreläsaren presenterat detta på den vita duken utan att eleverna kunnat arbeta parallellt med programmet på sina datorer.

I fortsättningskursen får ni istället uppgifter ni ska lösa i Hitta Kursvinnare och minst en och antagligen två lärare finns på plats och hjälper er om det dyker upp något problem. Vi tror nämligen att det är först när man själv sitter och arbetar med programmet som man lär sig det på djupet. Självklart kommer föreläsaren gå igenom uppgifterna innan och berätta hur man kan angripa problemet.

För denna kurs är det bra om ni antingen gått någon av de tidigare grundutbildningarna eller sedan tidigare har en del kunskaper om programmet Hitta Kursvinnare. Det är även en absolut nödvändighet att ni har programmet Hitta Kursvinnare installerat och färdigt att använda på er dator. Vi kan ej hjälpa er på plats med detta men behöver ni hjälp innan utbildningstillfället så hjälper vi er gärna med att ladda hem programmet. Provkör även programmet innan ni kommer till utbildningen så ni vet att allting fungerar. Har ni ej programmet kontakta oss på hisingen.aktiespararna@gmail.com så kan vi erbjuda er 200 kr rabatt på programmet.

Viktigt är att er anmälan är bekräftad först när ni betalat in anmälningsavgiften till BG 622-2830 och märk betalningen med ert namn samt "8 okt".

Är ej betalningen inne 1 okt går er plats till någon annan.

Utbildningen sker på Hard Rock Café och i anmälningsavgiften ingår förmiddagsfika, lunch, frukt och kursmaterial. Har ni någon kostavvikelse så meddela detta i god tid!

10:30 - Registrering och morgonkaffe. Dörrarna öppnas ej tidigare än 10.30 så kom ej för tidigt. Då finns risk att ni får stå utanför restaurangen och vänta! Glöm inte att meddela ev. kostavvikelser.

11.00 - Utbildningen börjar

12.15 - Bensträckare

13.45 - Lunch - Anmäl om ni har några kostavvikelser

14.30 - Utbildning fortsätter

16.00 - Avslutning

16.00 - Frivillig After School i baren då ni har möjligheten att ta något att dricka och diskutera dagen!

Har ni några frågor kontakta oss gärna!