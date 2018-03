Höstens program i lokalavdelningen Boden finns nu på hemsidan.

Alla är välkomna till de träffar som anordnas i lokalavdelningen. Sommaren och hösten 2017 anordnas en rad olika aktiviteter i Aktiespararna Boden. Arrangemangen är öppna även för dig som ännu inte blivit medlem i föreningen Aktiespararna.

De allra flesta av våra arrangemang är helt kostnadsfria, men undantag förekommer vid speciella event. Se respektive aktivitet för information om detaljer och kostnader. I vissa fall krävs anmälan i förväg för deltagande.

I augusti erbjuds en utbildningsdag inom byggnadsvård och aktielunch i Öjebyn. Studieresor till Haparanda och Torneå äger rum senare under hösten. Ingemar Carlsson besöker lokalavdelningen i början av september och utbildar i ämnet teknisk analys. Det traditionsenliga besöket av aktiespararnas bolagsbevakare Gunnar Ek äger också rum i mitten av september månad. Vi möts också under temadagen för företagande och jämställdhet i Luleå under hösten, där vi diskuterar aktiesparande vid ett aktiecafe. Vi reser åter till Luleå i oktober då Nordic Equities erbjuder ett seminarium inom ekonomi och aktiesparande hos Luleå lokalavdelning. Senare under hösten besöker Swedbank vår avdelning under ett seminarium kring börs och aktiemarknad. I mitten av december månad har vi möjlighet att besöka Luleå då SSAB genomför en företagspresentation hos lokalavdelningen där. Under hösten erbjuds också utbildning i aktiekunskap och teknisk analys i Boden.

Läs mer på vår hemsida. Där finns utförligt program när det gäller utbildningsdagar och planerade resor under hösten.

Har du frågor om medlemskap i föreningen Aktiespararna eller andra saker du vill diskutera. Hör av dig med kontaktuppgifter till kagkonsult@telia.com så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Har du ideer om någon aktivitet du skulle önska i lokalavdelningen,sänd ett mail till adressen ovan.

Välkommen till höstens aktiviteter i lokalavdelningen Boden!