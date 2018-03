Hur kommer fastighetsmarknaden att utvecklas de närmaste åren? Besök vårt seminarium den 26 februari 2018. Vi har förlängt anmälningstiden till den 23 februari!

De senaste åren har fastighetsmarknaden i Norrbotten placerat sig bland de tre bästa länen i landet när det gäller procentuell prisutveckling på bostäder och fastigheter. Uppgången sedan 2012 har enligt uppgifter i fackpressen varit nästan 120 procent.

Hur kommer utvecklingen att se ut framöver när det gäller fastighetsmarknaden?

Vilka risker och möjligheter finns under de kommande åren? Hur kommer marknaden för fastigheter i Boden att utvecklas de närmaste åren?

Besök oss denna kväll och skapa dig en bild av framtidens fastighetsmarknad.

Alla kan besöka denna träff, även ni som ännu inte blivit medlemmar i vår trevliga förening Aktiespararna.

Vi bjuder på fika under kvällen. Utlottningar och närvarolotteri.

Välkommen till en intressant kväll med en av Bodens mest välkända fastighetsmäklare!

Parkering finns. OBS.Porttelefon.

Obligatorisk anmälan krävs för alla till denna träff, meddela deltagande via formulär på hemsidan senast 180216 klockan 15.00.

Föreläsaren är mycket fullbokad så vid alltför få deltagare kommer eventet att ställas in och endast anmälda kommer att meddelas om detta. Ingen anmälan via direkt telefonkontakt är möjlig dagtid eller på annat sätt än genom hemsidan, men om du saknar egen datauppkoppling, anmäl undantagsvis via bud och till mail kagkonsult@telia.com eller via sms till 0702179292 senast datum ovan. Ange kontaktuppgifter och vad anmälan avser i din anmälan så att vi har möjlighet att kontakta dig.

Tidig anmälan eftersom vi måste ha möjlighet att meddela föreläsare i god tid.

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.