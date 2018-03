Inbjudan till Investeringsträff och Julmingel 18 december på Hotell Anglais, Stureplan!

Vi rundar av året med ett Investeringsseminarium med Julmingel, samt presenterar en mix av intressanta bolag från onoterat till noterat! Temat för investeringsseminariet är i huvudsak "Klimathotet och dess lösningar", vilket under kvällen domineras av företag med en hållbar inriktning och som har lösning på problemet. Vi återkommer också med temat GAMEDAY- "Investment is not a Game" som vi kört ett flertal gånger med inrikting s.k. gamingbolag, genom att presentera ett intressant spelbolag med spännande framtidsutsikter. Vi avslutar aftonen med julmingel och föreläsning av Daniel Daboczy, grundare av det spännande fintech-bolaget FundedByMe som planerar notering till nästa år.

Välkommen 18 december till Hotell Anglais, Stureplan!

Vi bjuder på något att äta och dricka, samt Julglögg & Pepparkakor!

Begränsat antal platser, så först till kvarn. Kom gärna i god tid!

(Öppet även för icke medlemmar i aktiespararna)

Följande bolag kommer presenteras Amnode, Three Gates, Simris Alg, WeDontHaveTime.org, Plantagon CityFarm Stockholm & FundedByMe.

Klimathotet och dess lösningar

Extrema väderhändelser, islossning i Arktis och allt högre medeltemperatur gör klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Ingmar Rentzhog, medlem av Al Gores nätverk Climate Reality, ger ett föredrag som denna organisation tagit fram. Det tar avstamp i de senaste klimathändelserna och statistiken, tydliggör hotbilden och visar på lösningarna samt vilka investeringar du som investerare bör undvika och vilka branscher det kan vara värt att titta extra på.

Three Gates AB (publ)

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

För mer information.

Presenteras av Don Geyer, VD

Amnode AB (publ)

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till fordon-, Industri-, kraftindustri- och VVS-kunder i norra Europa. Amnode AB erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

Amnode AB är ett rent ägarbolag med koncernövergripande funktioner och ansvarar över affärsutveckling, ekonomiuppföljning, information samt aktiens hantering på marknadsplatsen Aktietorget där aktierna är noterade.

Varför investera i Amnode?

Förbättrade nyckeltal där Amnodes omsättningsmål 2019 är 100 MSEK med en EBITDA-marginal om minst 12 %

Bra orderläge inför 2018 med stora globala aktörer

Pre money-värdering på 13 MSEK, sett till Amnodes förväntade omsättning på 100 MSEK 2019 med en EBITDA-marginal på minst 12 %, är Amnode ett intressant turn around-case att investera i.

Nya produkter till två större kunder ger tillväxt och förbättrad lönsamhet 2018. Den fasta kostnadsbasen fortsätter att sjunka i förhållande till försäljningsvolymen

Minskade kostnader och effektiviseringsvinster om cirka 4 MSEK får genomslag 2018

Minst 30 % av vart års vinst skall delas ut till aktieägarna

För mer information. (Intervju med Lars Save för Dagens Industri, sponsrad)

Presenteras av ansvarig.

Simris Alg AB (publ)

Livsmedelsproduktionen står ju för större delen av våra växthusgaser (större än hela transportsektorn tillsammans), och Simris Alg är ett av de nya agtech/foodtech-bolagen som bidrar till en klimatmässigt mer hållbar livsmedelskedja med utgångspunkt i växtriket och nya odlingsmetoder. Stor hype internationellt, men ännu i sin linda i Sverige.



Simris Alg är ett pionjärföretag som driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion på Österlen. Bolaget adresserar den växande globala marknaden för omega-3, värd 32 miljarder USD 2015. Den konventionella råvaran, fiskolja, är en ekonomisk drivmotor till utfiskning och innehåller ofta höga halter av tungmetaller, PCB och dioxiner. Simris® Algae Omega-3 är ett växtbaserat, säkert och hållbart premiumalternativ till fiskolja, och första officiella återförsäljare i Sverige är Apoteket AB. I Simris Algs utvecklingsportfölj finns även ett högvärdigt algbaserat protein med komplett aminosyraprofil.

För mer information.

Presenteras av Fredrika Gullfot, VD

Julklappserbjudande:

Unikt tillfälle att prova och köpa Simris Algs omega-3-tillskott och algprodukter på plats under minimässan/pausen. Fram till 24 december erbjuder Simris Alg även 2-pack Simris Algae Omega-3 for Mothers för 630:- och fri frakt på alla produkter i sin webshop på http://shop.simrisalg.se.

WeDontHaveTime.org

WeDontHaveTime.org:s affärsidé är att bli framtidens sociala medianätverk som fokuserar på vår tids största utmaning – klimathotet. Vi vill värva minst 100 miljoner användare i syfte att bli en samlad röst i klimatfrågan genom att låta våra medlemmar ge omdömen för att sätta press på våra ledare, politiker och företag att snabba på omställningen.

För mer information.

Presenteras av Ingmar Rentzhog, VD

Plantagon CityFarm Stockholm

Plantagon CityFarm® är ett nytt koncept för att använda tomma lokaler till resurseffektiv och hållbar matproduktion i städer. Den första anläggningen ligger under DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm, och målet är att till 2020 ha tio produktionsanläggningar för inomhusodling igång i Stockholmsområdet.

Plantagon CityFarm Stockholm ingår i Plantagon Production Sweden AB som är ett dotterbolag till Plantagon International AB. VD för det nya produktionsbolaget är Owe Pettersson, som även är vd för Plantagon International AB.

Plantagons teknik för industriell inomhusodling och stadsodling är ett svar på behovet av nya lösningar för hållbar matproduktion som kan förse världens städers växande befolkning med mat och samtidigt maximera användandet av de ytor som finns. Odlingen sker i en kontrollerad miljö utan kemiska bekämpningsmedel. Plantagon CityFarm sparar 99 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionellt jordbruk och koldioxidutsläppen minskas till nära noll samtidigt som 70 procent av den använda energin återanvänds för att värma upp kontoren i DN Huset. Genom att spara och återanvända resurser sänks produktionskostnaden betydligt.

För mer information.

Presenteras av ansvarig

FundedByMe AB (publ)

FundedByMe tog nyligen in 20 miljoner i kapital och förbereder sin potentiella börsnotering. FundedByMe är Nordens främsta crowdfunding portal och varit banbrytande inom den snabbt växande fintech sectorn. Idag finns bolaget på 6 marknader och står mitt i en tillväxtresa. Besökare av Investeringsseminariet har möjlighet att ta del av den pågående rundan genom en särskilt uppsatt väntelista.

För mer information.

Presenteras av Daniel Daboczy, VD