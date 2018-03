Investeringsträff, börsanalyser & årsmöte på Hotell Anglais, Stureplan 12 februari!

Välkommen till Hotell Anglais, Stureplan 12 februari som vi inleder med årsmöte kl 17:00 och 17:20 med investeringsseminarium och börsanalyser.

Anders Haglund, "vår" ständige analytiker och börsproffs tar tempen på världsekonomin med extra fokus på USA & Sverige, vart är börsen påväg? En palett av intressanta börsbolag presenteras under kvällen som avslutas med två onoterade bolag, ett för vinälskare. "Ett vinhus med närvaro i nuet, vars existens bygger på att ge moderna människor goda viner till rimliga priser.", samt återkommer vi med programtemat "Gameday-investment is not a game" med det s.k. gamingbolaget Adventure Box. Gameyday är ett led i våra finansiella möten med inriktning gaming-bolag, en mötesplats där utvecklare träffas och där småsparare och finansiella proffs hittar vinnare.

17.00 Inleder vi med årsmöte.

17.20 Investeringsseminarium.

20.00 Gameday-seminariet & 2 x onoterat.

Följande bolag presenteras.

FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice är ett investmentbolag som genomför investeringar i turnaroundsituationer. Många av våra investeringar sker i tillväxtbolag som drabbats av olika former av ekonomiska problem, men där vi ser utvecklingspotential och en i grunden lönsam affärsidé. Med andra ord investerar vi i marknadens dolda guldkorn.

Genom att FrontOffice är en engagerad ägare som bidrar med både strategisk kompetens och praktiskt genomförande av operationella förbättringar, hjälper vi företagen i vår investeringsportfölj att vända sin nedåtgående trend och skapar förutsättningar för värdeökning i våra investeringar.

Våra helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion och KROSS, hjälper oss att identifiera de ”guldkorn” som ingår i vår investeringsportfölj och som annars har gått marknaden förbi.

FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Nu genomfört en nyemission för att kunna göra fler och större investeringar. Mer information om nyemissionen hittar ni här: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

Presenteras av VD Johan Lund.

Zaplox

Zaplox är en marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera en gästresa. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom in- och utcheckning, samt mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästens mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen, vilket ger möjligheter att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta/samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Presentationen görs av Magnus Friberg, VD på Zaplox.

ExpreS2ion Biotechnologies

ExpreS2ion Biotechnologies har skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus.

Bolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.

ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

En företrädesemission kommer att genomföras 8-27 februari där investerare ges möjlighet att delta, mer om erbjudandet kommer VD Steen Klysner att informera om.

Presenteras av Steen Klysner, VD

Minesto – framtidens förnybara energi

Med svensk teknologi möter Minesto det globala behovet av fler energislag som kan spela en betydande roll i energiomställningen. Genom en unik och patenterad princip möjliggör Minestos verifierade produkt Deep Green kostnadseffektiv, förutsägbar och tillförlitlig förnybar elproduktion ur långsamma havsströmmar – en hittills outnyttjad naturresurs med global utbyggnadspotential.

Minesto genomför en nyemission med teckningsperiod till den 16 februari. Läs mer här.

Uppföljningsmaterial: Läs mer om Minestos nyemission.

Presenteras av Martin Edlund, VD

Anders Haglund, börsanalytiker & tradingcoach

Anders kommer göra en internationell överblick med lite extra fokus på USA och Sverige. Anders tar också med några aktier som han tycker är lite extra intressant just nu.

Anders Haglund, teknisk analytiker och förvaltare med mer än 25 års erfarenhet av teknisk analys. Med bakgrund inom Kapitalförvaltning, värdepappersrådgivning och analys. Inriktningen är aktie- och aktiefondsstrategier. Målet är att vara med på kursuppgångar och att undvika börskrascher.

Contemporary Wines

Contemporary Wines är precis som det låter; ett vinhus med närvaro i nuet, vars existens bygger på att ge moderna människor goda viner till rimliga priser. Livsnjutning till vardags om man så vill. Idén är enkel, men har visat sig hålla för en stark entré på den svenska marknaden. Vi reser själva till vindistrikten, letar upp de bästa vinerna, väljer personliga smaker och tappar sedan dryckerna på attraktivt designade flaskor. Större delen av vår produktion säljs via systembolagets butiker runt om i Sverige. Ett urval går till restauranger, eller säljs på export.

Vi är vår egen vinproducent

Det innebär att vi - stick i stäv med de stora vinimportörerna – äger vinerna till hundra procent. Ett litet vinhus måste agera snabbt och smart. Det kan vi göra genom att ha kontroll över hela kedjan. Vi är stolta över att våga gå vår egen väg och ta beslut direkt. Vin är en konst och under konceptet ”Behind the scenes” kommer Contemporary Wines att bjuda på en annorlunda upplevelse –en närvaro i vinets värld.

Än så länge är vi starka på rosé eftersom det var där vi startade. Men flaska för flaska växer våra viner på den svenska mat-, och dryckesscenen.

Är du vinbonde i dina drömmar? Då har du chansen nu. Vi erbjuder en Private Placement för dig som trivs med entreprenörer och inspireras av vin. Vi söker nyfikna och drivna investerare som vill skjuta till kapital, men även tillföra kunskap och idéer för fortsatt framgång. Tillväxten har gått fort. Vi är redan flera personer som arbetar passionerat i företaget. Det gör vi för att vi vet att visionen om ett gott vin, startade en oktoberkväll på Magnusson Fine wine kommer att ta Contemporary Wines på en magisk resa. Välkommen att bli en del av den.

Presenteras av ansvarig

Gameday presenterar Adventure Box

Vi fortsätter med Gameday-seminariet genom att presentera spelbolaget Adventure Box. "By making it possible for people of all ages to make, share and play 3D games in the web browser we become the globally preferred game making, sharing and playing platform." Ta del av en ny typ av spelbolagsplattform, som spelvärldens motsvarighet till Sound Cloud. (Sound Cloud är en onlineplattform för distribution av ljud, främst musik (eng: sound) via datormoln (eng: cloud)).

Gameyday, en mötesplats där utvecklare träffas och där småsparare och finansiella proffs hittar vinnare.

Presenteras av Christopher Kingdon, VD