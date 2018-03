Kvinnosatsning i lokalavdelningen. Vill du vara med och bilda en diskussionsgrupp för tjejer våren 2018?

Under 2017 har en satsning skett på aktiviteter för kvinnor i lokalavdelningen. Detta har varit mycket uppskattat och vi vill nu skapa en informell mötesplats för kvinnliga diskussioner lokalt.

Lokalavdelningen vill ge möjlighet för kvinnor att träffas regelbundet och samtala kring ekonomi, sparande och pensioner ur ett kvinnligt perspektiv.

Naturligtvis kommer aktiesparande i olika former att ha en given plats under samtalen.

Därför vill vi skapa en eller flera kvinnogrupper lokalt i Boden som kan träffas på ett lättsamt sätt och samtala kring ekonomi och frågor som känns angelägna.

Vill du vara med och skapa en tjejgrupp lokalt, anmäl ditt intresse med kontaktuppgifter till mailadressen ovan så hör vi av oss.

Alternativt anmälan via formulär på hemsidan.

Anmäl intresse senast 12 januari 2018.

Intresserade samlas för start-up vid ett inledande Aktiecafe preliminärt den 4 februari 2018. Obligatorisk anmälan till Aktiecafe senast 180112 via mailadress ovan eller via formuläret på hemsidan.

Vi återkommer till intresserade med ytterligare information och program samt detaljer kring fortsatta träffar.Aktietävling introduceras.

Ange vid intresseanmälan för deltagande i diskussionsgrupp om anmälan även avser deltagande i start-up Aktiecafe 4 februari 2018.

Glöm inte ange kontaktuppgifter i anmälan.

Förtäring vid Aktiecafe betalas av deltagarna själva. Kostnaden som anges på denna sida för detta är en preliminär uppskattning. Aktietävling.

Öppet för alla intresserade.

Välkomna!