Träff med Nordic Waterproofing och VA Automotive

Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG och presenteras av chefen för den svenska verksamheten Mats Lindborg .

Nordic Waterproofings produkter och lösningar är anpassade till lokala klimatförhållanden och byggnadsstandarder, och marknadsförs under varumärken med mångårig historia. De flesta varumärkena tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, såsom Mataki och Trebolit på den svenska marknaden. Vår höga servicenivå bygger på smarta logistiklösningar, förståelse av våra kunders nuvarande och framtida behov och alla våra engagerade medarbetares snabba och kunniga bemötande.

Därefter kommer VA Automotive, vars affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin med välkända kunder.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak – en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North och presenteras av ordförande Lars Thunberg.

Mellan programpunkterna blir det en paus med lätt förtäring och vi har slutligen en utlottning.

Tag gärna med vänner och bekanta, som är intresserade av att spara i aktier och fonder.

Deltagaravgift

Medlemmar 40 kr, övriga gäster 60 kr (fritt inträde om medlemskap löses under kvällen).

OBS! Visa medlemskort i entrén annars full avgift.

Anmälan

Senast den 11 mars via formuläret till höger och betala på plats med jämna pengar. Vänligen ange namn, medlemsnummer, adress och telefon. Vid eventuell frånvaro eller avanmälan efter anmälningstidens utgång måste betalning göras på plusgiro 574305-9 och då blir avgiften 40 SEK. Skriv namn+Lund 115 på meddelandet vid efterbetalning. Notera att den, som anmält sig i förväg i tid och kommer med medlemskort, erhåller en bonus på inträdet med rabatt på 40 SEK.

Varmt välkomna!

Aktiespararna Lund