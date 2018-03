Träff med UNITI - nytt svenskt elbilskoncept

UNITI är en kompakt elbil avsedd för stadsbruk. Ett team i Lund skapar f n bilen baserad på senaste teknologi med t ex kolfiberkaross, display med information som projiceras på vindrutan, snabb laddning, kompakta mått och en noga genomtänkt design. Detta för att möjliggöra högautomatiserad, skalbar tillverkning. Första presentation sker under 2017 medan första producerasde bilen avses rulla ut under 2019. Var kan tillverkningen tänkas äga rum tro? Kanske i Landskrona, här har ju bilar tillverkats tidigare.

Välkomna till en elbilskväll med Innovation Manager Tobias Ekman och UNITI Urban Mobility.