Vill du möta framtidens företag? Besök Enteprenörmässan med unga företagare i Luleå 22 februari 2018.

Lokalavdelningen i Boden hoppas kunna bjuda in några unga företagare från Björknäsgymnasiet till våra träffar under 2018.

Under denna dag finns möjlighet att möta unga företagare från hela länet. Arrangemanget presenterar företag som länets gymnasister startat under sin utbildning inom entreprenörskap.

Vid eventet på Luleå Science park hösten 2017 hade vi inom Aktiespararna förmånen att träffa några av dessa unga företagare från Luleå och Boden. Vid denna mässa för Ung företagsamhet presenteras företag från hela Norrbotten.

Detaljer och presentation av mässan finns på hemsidan för Luleå Näringsliv.

Tyvärr kan inte ledningsgruppen från Boden delta under hela arrangemanget eftersom vi har en annan aktivitet för kvinnliga Aktiesparare under förmiddagen i Luleå men vi kommer att besöka mässan under eftermiddagen.

Frågor om mässan ställs till arrangören. Frågor som berör Aktiespararna kontakta Karin Gälldin via mail kagkonsult@telia.com