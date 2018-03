Vill du resa till Haparanda, Kukkolaforsen och Rovaniemi i maj 2018? Intresseanmälan till "Tornedalsgillets resa i österled" senast söndagen 14 januari 2018.

Datum som anges här på denna sida avser endast slutdatum för intresseanmälan.

Resan bjuder på en trevlig bussresa genom Norrbotten. Företagsbesök, kulturella arrangemang och natur-upplevelser. Guidning erbjuds vid ett flertal arrangemang. Måltider och övernattning Rovaniemi ingår samt mycket mer.........

Kontakta för program, detaljer och intresseanmälan Tornedalsgillets reseplaneringsgrupp, Stig Johansson 070-3404665, eller Ulla Gabrielsson 070-1751755 eller Sven Erik Sundelin 070-5404963.

Resans pris preliminärt 2100 kronor vid 40 deltagare.

I medlemsbladet för gillet kommande januari-februari 2018 framgår datum för slutlig deltagaranmälan, kostnad per person och när deltagaravgift ska vara betald.

Kontakta Tornedalsgillet vid frågor !

Stöd gärna Tornedalsgillet genom att bli medlem och få inbjudan till många trevliga aktiviteter under året. Tornedalsgillet har också vänligheten att bjuda in Aktiesparare till olika arrangemang. Medlemskapet kostar endast 100 kronor per år. Se Tornedalsgillet i Bodens hemsida för information om medlemskapet eller kontakta Sven Erik Sundelin på telefon ovan.