VIP möte med Aktiecafe för dig som är intresserad av att arbeta i Ledningsgruppen 17 december 2017.

Vi behöver fler medlemmar som kan arbeta praktiskt i lokalavdelningen inför nästa år. Årsmötet med val till ledningsgruppen äger rum 13 januari 2018.

I det praktiska arbetet ingår att anordna träffar för medlemmar och ordna aktuella detaljer kring detta. Utbildningar planeras för medlemmarna under nästa år där vi gärna ser fler kursledare.

Under året kommer vi också att satsa på aktiviteter riktade till kvinnor i föreningen. Vi välkomnar både kvinnor och män till ledningsgruppen inför nästa år.

Val av kontaktperoner och ledamöter i lokalavdelningen äger rum vid årsmötet. Under året finns möjlighet att träffa andra aktiva i föreningen vid Närområdesträffar och Regionkonferens.

Är du intresserad av att engagera dig i ledningsgruppens arbete anmäl intresse senast 171211 till mail kagkonsult@telia.com eller notera deltagande vid rekryteringsträffen den 9 december.

Vi kommer att presentera kommande program i lokalavdelningen Boden och hur planeringen ser ut inför nästa år.

Information om hur föreningsåret ser ut i Aktiespararna. Vi kommer att berätta om hur trevligt det är att arbeta i lokalavdelningen och hur mycket det betyder för ditt personliga nätverk.

Anmälan obligatorisk och endast via mail ovan. OBS! Kort anmälningstid. Begränsat antal platser.

Denna inbjudan riktar sig enbart till medlemmar eller den som tänker bli medlem i föreningen och tecknar medlemskap i anslutning till denna träff.

Vid alltför få deltagare kan detta event komma att ställas in och ersättas av ett möte under andra former. Endast anmälda informeras om detta.

Välkomna!